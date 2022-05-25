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Ахметов: Действия России в Украине - это геноцид и военные преступления

Светлана КизиловаСреда, 25 мая 2022, 22:57
Ахметов: Действия России в Украине - это геноцид и военные преступления
Ахметов в Мариуполе в феврале 2022 года, фото: его пресс-служба

Украинский миллиардер Ринат Ахметов считает, что Россия сознательно уничтожает украинский народ.

Источник: интервью Ахметову изданию НВ

Прямая речь: "24 февраля Россия развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без всякой причины и повода, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и пожилых людей, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия России в Украине - это геноцид и военные преступления. Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться нужно не спецслужб, а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду - для меня это недопустимо".

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Детали: Также Ахметов рассказал, что сейчас идет юридическая работа для подачи исков против России относительно компенсации нанесенного его бизнесу ущерба. Ведь потери Меткомбината им. Ильича и Азовстали из-за российской войны составляют от 17 до 20 млрд долларов.

Темы: АхметоввойнаРосcия
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