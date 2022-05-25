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Charlie Hebdo випустив "український" номер - гроші від нього будуть передані ЗСУ

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 23:04

Скандальний французький сатиричний журнал Charlie Hebdo зробив "український" номер, розмістивши у ньому роботи українських карикатуристів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

"Відповідайте на ракети сміхом" розмістив у своєму номері від 25 травня близько двох десятків робіт українських карикатуристів. У виданні зазначають – на цей крок вони пішли "з солідарності" з українськими колегами, які "продовжують робити свою справу" , всупереч російському вторгненню.

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Українські карикатури "очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед лицем свавілля та терору", – пояснює у своїй заяві Charlie Hebdo. Більшість розміщених карикатур були взяті з виставки "Рускій військовий корабель, йди нахуй", що була проведена в Одесі місцевою асоціацією карикатуристів. 

Видання зазначає – гроші, отримані від реалізації цього номера, будуть передані "Збройним силам України та територіальній обороні Одеси".

 

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Теми: ФранціяЗМІУкраїна
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