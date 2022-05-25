Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Charlie Hebdo випустив "український" номер - гроші від нього будуть передані ЗСУ

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 23:04

Скандальний французький сатиричний журнал Charlie Hebdo зробив "український" номер, розмістивши у ньому роботи українських карикатуристів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

"Відповідайте на ракети сміхом" розмістив у своєму номері від 25 травня близько двох десятків робіт українських карикатуристів. У виданні зазначають – на цей крок вони пішли "з солідарності" з українськими колегами, які "продовжують робити свою справу" , всупереч російському вторгненню.

Українські карикатури "очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед лицем свавілля та терору", – пояснює у своїй заяві Charlie Hebdo. Більшість розміщених карикатур були взяті з виставки "Рускій військовий корабель, йди нахуй", що була проведена в Одесі місцевою асоціацією карикатуристів. 

Видання зазначає – гроші, отримані від реалізації цього номера, будуть передані "Збройним силам України та територіальній обороні Одеси".

 

Теми: ФранціяЗМІУкраїна
Головне сьогодні

"Одна з найбільш смертоносних битв": NYT дізнався, як ЗСУ розгромили росіян на Сіверському Донці

фотоЕкснардеп Балицький допомагав окупантам в Запорізькій області – СБУ

інфографіка 92% українців ставляться до Росії погано, але 2% досі ставляться добре

Саміт ЄС пообіцяє озброювати Україну і утримається від заклику припинити вогонь - ЗМІ

Росія провалила операції елітних підрозділів в Україні зі значними втратами - розвідка Британії

У Маріуполі росіяни "вчитимуть" дітей все літо, щоб русифікувати. Україномовні книжки знищать

Усі новини...
Франція
МЗС Франції: ініціатива Макрона не є замінником вступу України в ЄС
У Парижі вбили вартового посольства Катару
У МЗС відповіли на заяви Франції про "членство в ЄС за 15-20 років"
Останні новини
14:21
Зеркаль: Україна могла б вплинути на Угорщину нафтопроводом "Дружба"
14:12
ФОТОВлада Курської області вкотре заявила про обстріли з боку України: поранений учитель
14:08
У Зеленського хочуть переосмислити необхідність Конституційного суду
14:02
За три місяці повномасштабної війни Нацбанк "надрукував" вже 120 мільярдів гривень
14:01
Туреччина веде переговори Україною і Росією щодо "коридору" для зерна - Reuters
13:33
Майбутнє українського парламенту під час війни: два можливих сценарії
13:30
"Музей згорів за лічені хвилини": як рятували картини Примаченко з вогню під час окупації
13:30
Хабек: ЄС все ще може погодити нафтове ембарго. Якщо ні – розгляне альтернативу
13:24
Канцлер Німеччини: Путін не повинен виграти свою війну
13:15
Москва чекає від Києва прийняття окупації територій
Усі новини...