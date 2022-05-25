Charlie Hebdo выпустил "украинский" номер – деньги от него будут переданы ВСУ

Скандальный французский сатирический журнал Charlie Hebdo сделал "украинский" номер, разместив в нем работы украинских карикатуристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

"Отвечайте на ракеты смехом" разместил в своем номере от 25 мая около двух десятков работ украинских карикатуристов. В издании отмечают – на этот шаг они ушли "из солидарности" с украинскими коллегами, которые "продолжают делать свое дело", вопреки российскому вторжению.

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Украинские карикатуры "очевидно безжалостны к россиянам, демонстрируют юмор, который не хочет сдаваться перед лицом произвола и террора", - объясняет в своем заявлении Charlie Hebdo. Большинство размещенных карикатур были взяты с выставки "Русский военный корабль, иди нахуй", проведенной в Одессе местной ассоциацией карикатуристов.

Издание отмечает – деньги, полученные от реализации этого номера, будут переданы "Вооруженным силам Украины и территориальной обороне Одессы".