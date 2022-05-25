Стрілянина у Харкові: троє вбитих, один з них – у військовій формі

Троє людей загинули внаслідок стрілянини в районі Холодної Гори 25 травня.

Джерело: Суспільне Харків з посиланням на джерела у правоохоронних органах

Деталі: Стрілянина сталася у Харкові ввечері у середу.

Повідомляється, що один з загиблих - вдягнений у військову форму, його знайшли у розстріляному мікроавтобусі. Другий вбитий — чоловік у цивільному, чиє тіло лежить неподалік.

Третя людина, нападник, помер внаслідок поранення під час затримання, зазначили у поліції Харківщини.

Дослівно поліція: "Під час перестрілки загинули троє чоловіків. 25 травня о 20:50 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація, що в Холодногірському районі міста Харкова невідомий стріляє з автомата.

На затримання зловмисника оперативно були направлені поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Під час затримання правопорушник був знешкоджений. На місце події прибули керівництво главку, працюють дві слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія. Збираються речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження.

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Встановлюються обставини події, особи учасників перестрілки.

Слідчим відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення".