Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрілянина у Харкові: троє вбитих, один з них – у військовій формі

Світлана КізіловаСереда, 25 травня 2022, 23:11

Троє людей загинули внаслідок стрілянини в районі Холодної Гори 25 травня.

Джерело: Суспільне Харків з посиланням на джерела у правоохоронних органах

Деталі: Стрілянина сталася у Харкові ввечері у середу.

Повідомляється, що один з загиблих - вдягнений у військову форму, його знайшли у розстріляному мікроавтобусі. Другий вбитий — чоловік у цивільному, чиє тіло лежить неподалік.

Третя людина, нападник, помер внаслідок поранення під час затримання, зазначили у поліції Харківщини.

Дослівно поліція: "Під час перестрілки загинули троє чоловіків. 25 травня о 20:50 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація, що в Холодногірському районі міста Харкова невідомий стріляє з автомата.

На затримання зловмисника оперативно були направлені поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Під час затримання правопорушник був знешкоджений. На місце події прибули керівництво главку, працюють дві слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія. Збираються речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження.

ВІДЕО ДНЯ

Встановлюються обставини події, особи учасників перестрілки.

Слідчим відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення".

Теми: Харківзброя
Головне сьогодні

"Одна з найбільш смертоносних битв": NYT дізнався, як ЗСУ розгромили росіян на Сіверському Донці

фотоЕкснардеп Балицький допомагав окупантам в Запорізькій області – СБУ

інфографіка 92% українців ставляться до Росії погано, але 2% досі ставляться добре

Саміт ЄС пообіцяє озброювати Україну і утримається від заклику припинити вогонь - ЗМІ

Росія провалила операції елітних підрозділів в Україні зі значними втратами - розвідка Британії

У Маріуполі росіяни "вчитимуть" дітей все літо, щоб русифікувати. Україномовні книжки знищать

Усі новини...
Харків
"Жадан і Собаки" присвятили пісню дітям, які ховалися від обстрілів у метро Харкова
УЗ покращує приміське сполучення в Харківській області: графік поїздів
Ніч у регіонах: у Миколаєві вибухи, на Харківщині обстріли, загострення біля Авдіївки
Останні новини
14:21
Зеркаль: Україна могла б вплинути на Угорщину нафтопроводом "Дружба"
14:12
ФОТОВлада Курської області вкотре заявила про обстріли з боку України: поранений учитель
14:08
У Зеленського хочуть переосмислити необхідність Конституційного суду
14:02
За три місяці повномасштабної війни Нацбанк "надрукував" вже 120 мільярдів гривень
14:01
Туреччина веде переговори Україною і Росією щодо "коридору" для зерна - Reuters
13:33
Майбутнє українського парламенту під час війни: два можливих сценарії
13:30
"Музей згорів за лічені хвилини": як рятували картини Примаченко з вогню під час окупації
13:30
Хабек: ЄС все ще може погодити нафтове ембарго. Якщо ні – розгляне альтернативу
13:24
Канцлер Німеччини: Путін не повинен виграти свою війну
13:15
Москва чекає від Києва прийняття окупації територій
Усі новини...