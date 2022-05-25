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Стрельба в Харькове: трое убитых, один из них – в военной форме

Светлана КизиловаСреда, 25 мая 2022, 23:11

Три человека погибли в результате стрельбы в районе Холодной Горы 25 мая.

Источник: Суспільне Харків со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: Стрельба произошла в Харькове вечером в среду.

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Сообщается, что один из погибших - одет в военную форму, его нашли в расстрелянном микроавтобусе. Второй убитый – человек в гражданской одежде, его тело лежит неподалеку.

Третий человек, нападавший, скончался в результате ранения во время задержания, уточнили в полиции Харьковщины.

Дословно полиция: "Во время перестрелки погибли трое мужчин. 25 мая в 20:50 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация, что в Холодногорском районе города Харькова неизвестный стреляет из автомата.

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На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полки полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. При задержании правонарушитель был обезврежен. На место происшествия прибыли руководство главка, работают две следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория. Собираются вещественные доказательства, направленные на экспертное исследование.
Устанавливаются происшествия, лица участников перестрелки.

Следователями сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение".

Темы: Харьковоружие
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