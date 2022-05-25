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Стрельба в Харькове: трое убитых, один из них – в военной форме

Светлана КизиловаСреда, 25 мая 2022, 23:11

Три человека погибли в результате стрельбы в районе Холодной Горы 25 мая.

Источник: Суспільне Харків со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: Стрельба произошла в Харькове вечером в среду.

Сообщается, что один из погибших - одет в военную форму, его нашли в расстрелянном микроавтобусе. Второй убитый – человек в гражданской одежде, его тело лежит неподалеку.

Третий человек, нападавший, скончался в результате ранения во время задержания, уточнили в полиции Харьковщины.

Дословно полиция: "Во время перестрелки погибли трое мужчин. 25 мая в 20:50 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация, что в Холодногорском районе города Харькова неизвестный стреляет из автомата.

На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полки полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. При задержании правонарушитель был обезврежен. На место происшествия прибыли руководство главка, работают две следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория. Собираются вещественные доказательства, направленные на экспертное исследование.
Устанавливаются происшествия, лица участников перестрелки.

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Следователями сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение".

Темы: Харьковоружие
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