Зеленський: У світі повинна з'явитися стійка звичка – брати до уваги Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "треба зробити все можливе, щоб у світі з'явилася стійка звичка – брати до уваги Україну".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи".

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"…Ми повинні зробити все можливе, щоб у світі з'явилася стійка звичка – брати до уваги Україну. Щоб інтереси українців не перекривалися інтересами тих, хто поспішає на чергове побачення до диктатора.

Ось заради чого у мене в графіку завжди багато саме міжнародного спілкування. Вчора й сьогодні – Давос. Завтра – парламент Латвії. Післязавтра – Стенфорд та Індонезія. Далі – так само активно".

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Деталі: За словами Зеленського, 24 лютого багато хто у світі не вірив, що Україна зможе вистояти проти повномасштабної війни, тому що й не оцінював ситуацію.

"Багатьом з них просто не хотілося брати до уваги Україну. Не було такої звички – брати до уваги Україну. Хоча в них є звичка брати до уваги Росію. Причому й тоді, коли для цього немає об'єктивних підстав",– сказав президент.

"Для них це зручно. І справді звично. Часто дуже вигідно. Називати тих чи інших політиків Росії "героями Достоєвського", ніби це щось їм пробачає. Розповідати про нібито історичну сферу впливу Росії. І про нібито баланс у відносинах у Європі, який без Росії нібито неможливий", – додав він.

За словами Зеленського, "хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси".

"Цьогоріч у Давосі це знову прозвучало. Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні. Попри десятки тисяч убитих українців. Попри Бучу й Маріуполь тощо. Попри зруйновані міста. І попри побудовані російською державою "фільтраційні табори", у яких убивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила це все у Європі", – наголосив він.