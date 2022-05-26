Зеленский: В мире должна появиться стойкая привычка – принимать во внимание Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "надо сделать все возможное, чтобы в мире появилась стойкая привычка – принимать во внимание Украину".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы".

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"…Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами тех, кто спешит на очередное свидание к диктатору".

Вот ради чего у меня в графике всегда много именно международного общения. Вчера и сегодня – Давос. Завтра – парламент Латвии. Послезавтра – Стэнфорд и Индонезия. Дальше – так же активно".

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Детали: По словам Зеленского, 24 февраля многие в мире не верили, что Украина сможет выстоять против полномасштабной войны, потому что и не оценивала ситуацию.

"Многим из них просто не хотелось принимать во внимание Украину. Не было такой привычки – принимать во внимание Украину. Хотя у них есть привычка учитывать Россию. Причем и тогда, когда для этого нет объективных оснований", – сказал президент.

"Для них это удобно. И действительно привычно. Зачастую очень выгодно. Называть тех или иных политиков России "героями Достоевского", будто это их извиняет. Рассказывать о якобы исторической сфере влияния России. И о якобы балансе в отношениях в Европе, который без России якобы невозможен", – добавил он.

По словам Зеленского, "что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем ее интересы".

"В этом году в Давосе это снова прозвучало. Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И, несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала это все в Европе", – подчеркнул он.