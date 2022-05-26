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У результаті чотирьох вибухів в Афганістані загинули щонайменше 12 людей

Ольга Глущенко Четвер, 26 травня 2022, 02:20
У результаті чотирьох вибухів в Афганістані загинули щонайменше 12 людей
фото: twitter AFP

У середу в Афганістані чотири бомби вибухнули в мікроавтобусах і мечеті, у результаті чого загинули щонайменше 12 людей.

Джерело: AFP/MSN

Деталі: У середу щонайменше 10 людей загинули в результаті вибуху трьох бомб, закладених у мікроавтобуси, у місті Мазарі-Шаріф, повідомили представники охорони здоров'я та поліції.

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"Бомби були закладені у три мікроавтобуси в різних районах міста", - сказав AFP речник поліції провінції Балх Асіф Вазірі, додавши, що ще 15 людей отримали поранення.

Наджібулла Тавана, керівник департаменту охорони здоров'я Балха, сказав, що серед 10 загиблих були три жінки.

Через кілька годин після вибухів угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за ці вибухи.

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Ще одна бомба вибухнула в мечеті Кабулу ввечері в середу, в результаті чого щонайменше двоє людей загинули і ще 10 отримали поранення, повідомило міністерство внутрішніх справ.

Кабульська лікарня швидкої допомоги повідомила, що в результаті вибуху в мечеті п'ятеро людей загинули, ще 22 отримали поранення.

За словами свідків, до мечеті в Кабулі приїхали кілька машин швидкої допомоги для транспортування жертв.

Наразі невідомо, чи були вибухи в середу спрямовані на якусь конкретну громаду.

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Теми: Афганістанвибухтероризм
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