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В результате четырех взрывов в Афганистане погибли по меньшей мере 12 человек

Ольга ГлущенкоЧетверг, 26 мая 2022, 02:20
В результате четырех взрывов в Афганистане погибли по меньшей мере 12 человек
фото: twitter AFP

В среду в Афганистане четыре бомбы взорвались в микроавтобусах и мечети, в результате чего погибли не менее 12 человек.

Источник: AFP/MSN

Детали: В среду, по меньшей мере, 10 человек погибли в результате взрыва трех бомб, заложенных в микроавтобусы, в городе Мазари-Шариф, сообщили представители здравоохранения и полиции.

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"Бомбы были заложены в три микроавтобуса в разных районах города", - сказал AFP спикер полиции провинции Балх Асиф Вазири, добавив, что еще 15 человек получили ранения.

Наджибулла Тавана, руководитель департамента здравоохранения Балха, сказал, что среди 10 погибших было три женщины.

Через несколько часов после взрывов группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за эти взрывы.

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Еще одна бомба взорвалась в мечети Кабула вечером в среду, в результате чего, по меньшей мере, два человека погибли и еще 10 получили ранения, сообщило министерство внутренних дел.

Кабульская больница скорой помощи сообщила, что в результате взрыва в мечети пять человек погибли, еще 22 получили ранения.

По словам свидетелей, в мечеть в Кабуле приехали несколько машин скорой помощи для транспортировки жертв.

Пока неизвестно, были ли взрывы в среду направлены на какую-то конкретную общину.

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Темы: Афганистанвзрывтерроризм
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