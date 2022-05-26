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Південь: ворог здійснив 3 нальоти гелікоптерами Мі-8

Ольга Глущенко Четвер, 26 травня 2022, 04:27
Мі-8, фото: wikipedia

Окупанти здійснили 3 нальоти на Миколаївщині та Херсонщині гелікоптерами Мі-8.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За добу живу силу ворога зменшено на 20 рашистів (російських військових – ред.), 2 самохідні артустановки і 1 зенітну, а також автомобільну техніку".

Деталі: Вздовж лінії зіткнення на Миколаївщині та Херсонщині ворог здійснив 3 нальоти гелікоптерами Мі-8 по 2-3 одиниці у групі.

Один напад гелікоптерної трійки шляхом обстрілу підрозділами ОК "Південь" зірвано: противник ухиляючись від влучань, ретирувався на вихідні позиції.

За результатами обстрілів ворога, в тому числі й "Гіацинтом-Б", в населених пунктах вздовж лінії зіткнення виявлено влучання снаряду, який не здетонував, у житловий будинок, поранено одну цивільну особу.

Небезпечний снаряд, знешкоджено співробітниками ДСНС, потерпілому надано допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог продовжує повітряну розвідку з метою виявлення українських позицій і способів протидії вздовж узбережжя Одещини і Миколаївщини.

Теми: війнаЗбройні сили
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