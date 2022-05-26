Юг: враг совершил 3 налета вертолетами Ми-8

Оккупанты совершили 3 налета на Николаевщине и Херсонской вертолеты Ми-8.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "За сутки живая сила врага уменьшена на 20 рашистов (российских военных – ред.), 2 самоходных артустановки и 1 зенитную, а также автомобильную технику".

Детали: Вдоль линии столкновения на Николаевщине и Херсонщине враг совершил 3 налета вертолетами Ми-8 по 2-3 единицы в группе.

Одно нападение вертолётной тройки путем обстрела подразделениями ОК "Юг" сорвано: противник уклоняясь от попаданий, ретировался на исходные позиции.

По результатам обстрелов врага, в том числе и "Гиацинтом-Б", в населенных пунктах вдоль линии столкновения обнаружено попадание недетонировавшего снаряда в жилой дом, ранено одно гражданское лицо.

Опасный снаряд, обезвреженный сотрудниками ГСЧС, пострадавшему оказана помощь.

ВИДЕО ДНЯ

Враг продолжает воздушную разведку с целью выявления украинских позиций и способов противодействия вдоль берегов Одесщины и Николаевщины.