Росіяни можуть відкрити вогонь із захопленого українського катера – ОК "Південь"

Російськи загарбники можуть вдатися до провокаційних обстрілів з українського катера, захопленого на початку війни.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений окупантами в Бердянську на початку вторгнення.

"Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, у своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й, прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону", – ідеться в повідомленні.