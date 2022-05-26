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Росіяни можуть відкрити вогонь із захопленого українського катера – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 26 травня 2022, 04:43
ілюстративне фото, ЄП

Російськи загарбники можуть вдатися до провокаційних обстрілів з українського катера, захопленого на початку війни.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений окупантами в Бердянську на початку вторгнення.

"Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, у своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й, прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону", – ідеться в повідомленні.

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Теми: війнаЧорне морефлот
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