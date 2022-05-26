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Россияне могут открыть огонь из захваченного украинского катера – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 26 мая 2022, 04:43
Россияне могут открыть огонь из захваченного украинского катера – ОК Юг
ілюстративное фото, ЕП

Российские захватчики могут прибегнуть к провокационным обстрелам с украинского катера, захваченного в начале войны.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Вблизи острова Змеиный обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, захваченный оккупантами в Бердянске в начале вторжения.

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"Вполне вероятно, что враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона", - говорится в сообщении.

Темы: войнаЧерное морефлот
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