Зеленський відповів Кіссінджеру: Зараз не 1938 рік

Президент України Володимир Зеленський відповів колишньому держсекретарю США Генрі Кіссінджеру на пропозицію погодитися із втратою частини територій взамін на припинення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив у своєму зверненні, тест якого публікує президентський сайт.

"Таке враження, що в пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені", - сказав президент України.

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"До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссінджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними",- заявив Зеленський.

Він також згадав редакційну статтю New York Times, де Україні радили піти на важкі компроміси.

"Можливо, у New York Times у 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж 2022 рік",- додав український президент.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У відповідь New York Times "Європейська правда" та "Українська правда" написали власну редакційну статтю Ілюзія компромісу: чому поступки Путіну стануть поразкою Заходу. Відповідаємо New York Times.