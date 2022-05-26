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Зеленський відповів Кіссінджеру: Зараз не 1938 рік

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 07:27

Президент України Володимир Зеленський відповів колишньому держсекретарю США Генрі Кіссінджеру на пропозицію погодитися із втратою частини територій взамін на припинення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив у своєму зверненні, тест якого публікує президентський сайт.

"Таке враження, що в пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені", - сказав президент України.

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"До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссінджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними",- заявив Зеленський.

Він також згадав редакційну статтю  New York Times, де Україні радили піти на важкі компроміси.

"Можливо, у New York Times у 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж 2022 рік",- додав український президент.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У відповідь New York Times "Європейська правда" та  "Українська правда" написали власну редакційну статтю Ілюзія компромісу: чому поступки Путіну стануть поразкою Заходу. Відповідаємо New York Times.

Теми: Зеленськийсвітвійнаісторія
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