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Зеленский ответил Киссинджеру: Сейчас не 1938 год

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 07:27

Президент Украины Владимир Зеленский ответил бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру на предложение согласиться с потерей части территорий взамен на прекращение войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в своем обращении, тест которого публикует президентский сайт.

Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - сказал президент Украины.

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Кстати, в реальном 1938 году, когда семья г-на Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними", - заявил Зеленский.

Он также упомянул редакционную статью New York Times, где Украине советовали пойти на тяжелые компромиссы.

"Возможно, в New York Times в 1938 тоже писали что-то подобное. Но сейчас, напоминаю, все же 2022 год", - добавил украинский президент.

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Напомним: В ответ New York Times "Европейская правда" и "Украинская правда" написали собственную редакционную статью Иллюзия компромисса: почему уступки Путину станут поражением Запада. Отвечаем New York Times

Темы: Зеленскиймирвойнаистория
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