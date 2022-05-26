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Через обстріли росіян на Харківщині трапилося 10 пожеж за добу

Ольга Глущенко Четвер, 26 травня 2022, 07:52
Через обстріли росіян на Харківщині трапилося 10 пожеж за добу
ілюстративне фото ДСНС

У Харківській області за добу рятувальники 13 разів виїздили гасити пожежі, 10 з яких сталися через обстріли росіян.

Джерело: ГУ ДСНС у Харківській області

Дослівно: "Загалом за добу рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 13, у т.ч. пожеж, спричинених обстрілами — 10, пожеж, що сталися з інших причин — 3; крім того 5 раз рятувальники викликались для проведення аварійно-рятувальних робіт, 6 — для надання допомоги населенню та співробітникам поліції".

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Деталі: Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (3) та Харківському (7) районах області.

Так, О 12:20 25 травня внаслідок ворожих обстрілів сталося відразу 7 пожеж у селищі Циркуни Харківського району області.

За різними адресами горіло три житлових будинки, чотири господарчих споруди та лазня на загальній площі понад 800 кв.м.

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Усі пожежі загасили о 17:30. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованих будівлях Київського, Слобідського, Салтівського, Холодногірського та Новобаварського районів міста Харкова.

За добу піротехніки ліквідували на території області 29 ворожих боєприпасів.

Теми: Харківська областьвійнапожежа
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