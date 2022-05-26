Из-за обстрелов россиян в Харьковской области случилось 10 пожаров в сутки

В Харьковской области за сутки спасатели 13 раз выезжали тушить пожары, 10 из которых произошли из-за обстрелов россиян.

Источник: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Дословно: "В общей сложности за сутки спасатели совершили 24 оперативных выезда, из которых: на ликвидацию пожаров — 13, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами — 10, пожаров, которые произошли по другим причинам — 3; кроме того, 5 раз спасатели вызывались для проведение аварийно-спасательных работ, 6 – для оказания помощи населению и сотрудникам полиции".

Детали: Пожары, вызванные вражескими обстрелами, случились в Чугуевском (3) и Харьковском (7) районах области.

Так, в 12:20 25 мая в результате вражеских обстрелов произошло сразу 7 пожаров в поселке Циркуны Харьковского района области.

По разным адресам горело три жилых дома, четыре хозяйственных постройки и баня на общей площади более 800 кв.м.

Все пожары потушили в 17.30. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Аварийно-спасательные работы производились в разрушенных зданиях Киевского, Слободского, Салтовского, Холодногорского и Новобаварского районов города Харькова.

В сутки пиротехники ликвидировали на территории области 29 вражеских боеприпасов.