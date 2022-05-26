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Велика Британія зробить ірландську мову офіційною в Північній Ірландії

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 07:45

Уряд Великої Британії оприлюднив законопроєкт про те, щоб зробити ірландську офіційною мовою в Північній Ірландії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Politico.

Місцеві юніоністи, які прагнуть тісних зв'язків з Британією, тривалий час чинили опір цьому кроку, вважаючи його загрозою їхній власній британській ідентичності.

Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс підтвердив цей крок лише через кілька днів після того, як наказав Міністерству охорони здоров'я Британії впровадити послуги з переривання вагітності, що повністю фінансуються державою.

Це ще один крок, якому раніше перешкоджали юніоністи в парламенті Північної Ірландії.

Мовний законопроєкт був неодноразово обіцяний націоналістичній частині суспільства Північної Ірландії.

Націоналістична партія "Шинн Фейн" привітала крок Льюїса як підтримку зобов'язань, взятих в Сент-Ендрюській угоді 2006 року.

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"Нарешті ми побачимо скасування архаїчного антиірландського законодавства і заміну його офіційним визнанням ірландської мови, щоб люди могли отримувати доступ до державних служб і судів ірландською моввою", - сказала лідер "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд.

Перепис 2011 року показав, що лише 3,7% жителів Північної Ірландії заявили, що вільно володіють ірландською мовою, але Міністерство освіти почало інвестувати у школи з ірландською мовою навчання після того, як "Шинн Фейн" отримала цей портфель у попередніх урядах. 

Очікуючи на крок Льюїса, понад 10 тисяч активістів за ірландську мову пройшли маршем у центрі Белфасту на вихідних. Близько дюжини святкували у середу біля будівлі парламенту.

Дивіться відео: Від мовних протестів до нового кордону... Як Північна Ірландія створює проблеми для Джонсона

Читайте також: Шанс на вихід з Британії: що буде з Північною Ірландією після перемоги націоналістів.

Теми: Велика Британія
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