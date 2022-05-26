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Великобритания сделает ирландский язык официальным в Северной Ирландии

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 07:45

Правительство Великобритании обнародовало законопроект о том, чтобы сделать ирландский официальным языком в Северной Ирландии.

Об этом, как сообщает Европейская правда, пишет Politico.

Местные юнионисты, стремящиеся к тесным связям с Британией, долгое время сопротивлялись этому шагу, считая его угрозой их собственной британской идентичности.

Министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис подтвердил этот шаг лишь через несколько дней после того, как приказал Министерству здравоохранения Британии внедрить полностью финансируемые государством услуги по прерыванию беременности.

Это еще один шаг, которому раньше мешали юнионисты в парламенте Северной Ирландии.

Языковой законопроект был неоднократно обещан националистической части общества Северной Ирландии.

Националистическая партия "Шинн Фейн" приветствовала шаг Льюиса как поддержку обязательств, взятых в Сент-Эндрюсском соглашении 2006 года.

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"Наконец-то мы увидим отмену архаического антиирландского законодательства и замену его официальным признанием ирландского языка, чтобы люди могли получать доступ к государственным службам и судам на ирландском языке", - сказала лидер "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд.

Перепись 2011 года показала, что только 3,7% жителей Северной Ирландии заявили, что свободно владеют ирландским языком, но Министерство образования начало инвестировать в школы с ирландским языком обучения после того, как "Шинн Фейн" получила этот портфель в предыдущих правительствах.

Ожидая на шаг Льюиса, более 10 тысяч активистов за ирландский язык прошли маршем в центре Белфаста на выходных. Около дюжины праздновали в среду у здания парламента.

Смотрите видео: От языковых протестов до новой границы... Как Северная Ирландия создает проблемы для Джонсона

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Темы: Великобритания
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