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США не знімуть санкції з Росії в обмін на доступ до українських портів

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 08:23

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США відкидають пропозиції Росії про відміну санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

Про це він сказав на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Звичайно, ми не зніматимемо санкції у відповідь на порожні обіцянки. І раніше ми чули порожні обіцянки від Російської Федерації. Я думаю, ми маємо підстави для скептицизму, коли ми чули різні обіцянки та пропозиції з Росії", - сказав Прайс. 

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Він назвав жахливим те, що Росія прагне використовувати продукти харчування та енергію як зброю.

"Найшвидше вирішення проблеми зростання цін на сировину, зростання цін на продовольство у всьому світі - це припинення росіянами цієї жорстокої війни, припинення Росією блокади портів України, припинення нападів на зернові елеватори, припинення нападів на судна із зерном", - додав Прайс.

Він відкинув твердження Росії про те, що це санкції проти неї викликали продовольчу кризу, заявивши, що Росія займається дезінформацією.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій. 

25 травня в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море - в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

Теми: санкціїСШАРосія
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