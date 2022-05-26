США не снимут санкции с России в обмен на доступ к украинским портам

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США отвергают предложения России об отмене санкций в обмен на разблокирование доступа к украинским портам.

Об этом он сказал на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда".

"Конечно, мы не будем снимать санкции в ответ на пустые обещания. И раньше мы слышали пустые обещания от Российской Федерации. Я думаю, у нас есть основания для скептицизма, когда мы слышали разные обещания и предложения из России", - сказал Прайс.

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Он назвал ужасным, что Россия стремится использовать продукты питания и энергию как оружие.

"Скорейшее решение проблемы роста цен на сырье, роста цен на продовольствие во всем мире – это прекращение россиянами этой жестокой войны, прекращение Россией блокады портов Украины, прекращение нападений на зерновые элеваторы, прекращение нападений на суда с зерном", - добавил Прайс.

Он отверг утверждение России о том, что это санкции против нее вызвали продовольственный кризис, заявив, что Россия занимается дезинформацией.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться на шантаж России о "коридоре" для украинского урожая из Черного моря в обмен на снятие санкций.

25 мая в МИД РФ заявили, что готовы были предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море - в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заменяла сама Россия.





