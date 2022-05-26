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Громаду на криворізькому напрямку обстріляли з артилерії

Олена РощінаЧетвер, 26 травня 2022, 08:27
Апостолове на мапі

У Дніпропетровській області в ніч на 26 травня російська армія стріляла з артилерії по Апостолівській громаді, що в напрямку на Кривий Ріг.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ніч більш-менш. Проте у Криворізькому районі знову стріляли. Опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді. Людей не зачепило".

Нагадаємо: Територіальні громади Дніпропетровської області, розташовані ближче до лінії фронту, регулярно зазнають обстрілів з боку російської армії.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаКривий Ріг
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