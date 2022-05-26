Общину на криворожском направлении обстреляли из артиллерии
Четверг, 26 мая 2022, 08:27
В Днепропетровской области в ночь на 26 мая российская армия стреляла из артиллерии по Апостоловской территориальной общине, что в направлении Кривого Рога.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Ночь более-менее. Однако в Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине. Людей не зацепило".
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Напомним: Территориальные общины Днепропетровской области, расположенные ближе к линии фронта, регулярно подвергаются обстрелам со стороны российской армии.