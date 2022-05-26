Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Общину на криворожском направлении обстреляли из артиллерии

Елена РощинаЧетверг, 26 мая 2022, 08:27
Апостолово на карте

В Днепропетровской области в ночь на 26 мая российская армия стреляла из артиллерии по Апостоловской территориальной общине, что в направлении Кривого Рога.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночь более-менее. Однако в Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине. Людей не зацепило".

Напомним: Территориальные общины Днепропетровской области, расположенные ближе к линии фронта, регулярно подвергаются обстрелам со стороны российской армии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойнаКривой Рог
Главное сегодня

Лавров говорит, что Запад намеренно удерживает Зеленского от перемирия с Россией

Россияне атакуют Северодонецк, идут тяжелые бои

фото, видеоНа левом берегу Киева горели 7 автомобилей: дым видели с противоположного берега

Данилов о Медведчуке, Порошенко и "трубе": ничего нового не услышал

Оккупанты готовятся возобновить наступление, а в Запорожскую область притащили танки Т-62 – Генштаб

відеоЛукашенко создает новое командование возле Украины, допускает войну

Все новости...
Днепропетровская область
Повреждены детский сад, церковь: россияне обстреляли Днепропетровщину
Над Днепропетровщиной "приземлили" российский дрон: 11 за сутки – глава ОВА
Днепропетровщина: россияне попали ракетой в поле
Последние новости
23:27
Украинский истребитель сбил российскую ракету над Черновщиной - ОГА
23:20
Воздушные силы уничтожили ракету класса Х-59, ВСУ приземлили БПЛА и вертолет
23:18
Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях для импорта газа
23:09
Люди с разрушенными домами в Харькове говорят, что их выселяют из метро
22:57
Ритейлеры договорились о поставках соли из-за рубежа
22:45
Польша планирует приобрести около 500 ракетных систем залпового огня HIMARS
22:42
Как и где могут вручить повестку: что нужно знать о мобилизации
22:41
Украинские защитники продолжают сдерживать РФ на востоке, отразили 12 атак – сводка
22:21
Украина имеет запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос
22:05
Донетчина: россияне убили еще 5 мирных жителей, жертв в Мариуполе посчитать невозможно
Все новости...