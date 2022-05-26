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Іспанія зареєструвала понад 100 тисяч українців з початку вторгнення РФ

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 08:45

За останні три місяці до Іспанії прибули понад 100 тисяч українців, які втекли від російської війни.

Про це свідчать урядові дані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Переважній більшості із майже 109 тисяч українських біженців в Іспанії надано статус тимчасового захисту.

Згідно з останніми даними міністерства внутрішніх справ Іспанії, серед тих, хто отримав статус тимчасового захисту, 67% становлять жінки і 33% чоловіки. 

Статус тимчасового захисту надає людям доступ до ринку праці та соціального забезпечення.

Станом на 30 квітня 47 231 особа із статусом тимчасового захисту були працездатного віку, з них 77% — жінки, повідомило міністерство інклюзії, соціального забезпечення та міграції Іспанії. Однак поки що роботу знайшли лише 3019 українців.

Про те, куди їдуть українці та чи слід усіх з них називати біженцями, читайте в статті Поїхати, щоб повернутися: чому українці за кордоном уникають статусу біженця.

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Теми: Іспаніябіженці
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