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Испания зарегистрировала более 100 тысяч украинцев с начала вторжения РФ

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 08:45

За последние три месяца в Испанию прибыли более 100 тысяч украинцев, бежавших от российской войны.

Об этом свидетельствуют правительственные данные, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Подавляющему большинству из почти 109 тысяч украинских беженцев в Испании предоставлен статус временной защиты.

Согласно последним данным министерства внутренних дел Испании, среди получивших статус временной защиты 67% составляют женщины и 33% мужчины.

Статус временной защиты предоставляет людям доступ к рынку труда и социальному обеспечению.

По состоянию на 30 апреля 47 231 человек со статусом временной защиты были трудоспособного возраста, из них 77% - женщины, сообщило министерство инклюзии, социального обеспечения и миграции Испании. Однако пока работу нашли только 3019 украинцев.

О том, куда едут украинцы и следует ли всех из них называть беженцами, читайте в статье Поехать, чтобы вернуться: почему украинцы за границей избегают статуса беженца.

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Темы: Испаниябеженцы
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