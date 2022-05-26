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У Маріуполі росіяни "вчитимуть" дітей все літо, щоб русифікувати. Україномовні книжки знищать

Олена РощінаЧетвер, 26 травня 2022, 08:49

В окупованому Маріуполі росіяни продовжили навчальний рік до кінця літа, аби підготувати школи до російської програми. 

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто без канікул. Основна мета – деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. 

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Дітям все літо будуть викладати російську мову та літературу, історію Росії та математику російською.

Окупанти планують відкрити 9 шкіл. Однак на зараз вдалось знайти всього 53 вчителя. По 6 вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації". 

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Деталі: Напередодні Андрющенко повідомив, що окупанти почали інвентаризацію бібліотечних, шкільних та інших книжкових фондів – і віднесли до "екстреміської" літератури всі підручники з історії України та літератури.

Інвентаризацію проводять працівники бібліотеки ім. Крупської в Донецьку. 

Уже завершили оцінку бібліотек та шкільної літератури в Мангуші та Нікольському. 

"Всі книжки, що містять "екстремістській зміст", вилучено", – написав Андрющенко.

Пряма мова: "До екстреміської належать зокрема всі підручники Історії України. Тому, що визвольний рух і Московія. Про УПА та Степана Андрійовича (Бандеру – ред.) взагалі промовчимо. Те саме підручники з літератури. Бо Стус – знову екстреміст. 

У підсумку – всі україномовні книжки вилучено для знищення. Маріуполь – наступний. Всі книжки буде знищено. Різниці між денаZифікацією та нацизмом вже нема". 

Нагадаємо: Маріуполь був заблокований російською армією 1 березня, загарбники поступово захоплювали місто. Під кінець квітня російські війська заблокували останніх захисників Маріуполя на заводі “Азовсталь”, а 20 травня заявили про вихід усіх українських бійців із його бункерів. Маріуполь опинився в повній окупації.

Теми: МаріупольокупаціяосвітаРосія
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