Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі росіяни "вчитимуть" дітей все літо, щоб русифікувати. Україномовні книжки знищать

Олена РощінаЧетвер, 26 травня 2022, 08:49

В окупованому Маріуполі росіяни продовжили навчальний рік до кінця літа, аби підготувати школи до російської програми. 

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто без канікул. Основна мета – деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. 

Дітям все літо будуть викладати російську мову та літературу, історію Росії та математику російською.

Окупанти планують відкрити 9 шкіл. Однак на зараз вдалось знайти всього 53 вчителя. По 6 вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації". 

Деталі: Напередодні Андрющенко повідомив, що окупанти почали інвентаризацію бібліотечних, шкільних та інших книжкових фондів – і віднесли до "екстреміської" літератури всі підручники з історії України та літератури.

ВІДЕО ДНЯ

Інвентаризацію проводять працівники бібліотеки ім. Крупської в Донецьку. 

Уже завершили оцінку бібліотек та шкільної літератури в Мангуші та Нікольському. 

"Всі книжки, що містять "екстремістській зміст", вилучено", – написав Андрющенко.

Пряма мова: "До екстреміської належать зокрема всі підручники Історії України. Тому, що визвольний рух і Московія. Про УПА та Степана Андрійовича (Бандеру – ред.) взагалі промовчимо. Те саме підручники з літератури. Бо Стус – знову екстреміст. 

У підсумку – всі україномовні книжки вилучено для знищення. Маріуполь – наступний. Всі книжки буде знищено. Різниці між денаZифікацією та нацизмом вже нема". 

Нагадаємо: Маріуполь був заблокований російською армією 1 березня, загарбники поступово захоплювали місто. Під кінець квітня російські війська заблокували останніх захисників Маріуполя на заводі “Азовсталь”, а 20 травня заявили про вихід усіх українських бійців із його бункерів. Маріуполь опинився в повній окупації.

Теми: МаріупольокупаціяосвітаРосія
Головне сьогодні

США хочуть від України обмежень у використанні зброї проти РФ - Reuters

Український винищувач збив російську крилату ракету над Буковиною

Лавров каже, що Захід навмисно стримує Зеленського від перемир'я з Росією

Росіяни атакують Сєвєродонецьк, йдуть важкі бої

ФОТО, ВІДЕОНа лівому березі Києва палали 7 автівок: дим бачили з протилежного берега

Данілов про Медведчука, Порошенка і "трубу": нічого нового не почув

Усі новини...
Маріуполь
Окупанти пропонують маріупольцям паспорти РФ – радник мера
Псевдоволонтер взяв гроші за порятунок з Маріуполя людей, які невдовзі загинули
Зеленський розповів про єдиний позитив у переговорах: вивезли людей з Азовсталі
Останні новини
23:47
США хочуть від України обмежень у використанні зброї проти РФ - Reuters
23:43
ЄС заморожує кошти Росії, нові послуги в "Дії": економічні підсумки дня
23:27
Український винищувач збив російську крилату ракету над Буковиною
23:20
Повітряні сили знищили ракету класу Х-59, ЗСУ приземлили БПЛА і вертоліт
23:18
Україна домовилась з Угорщиною про гарантовані потужності для імпорту газу
23:09
Люди зі зруйнованими домівками в Харкові кажуть, що їх силоміць виселяють з метро 
22:57
Рітейлери домовилися про постачання солі з-за кордону
22:45
Польща планує придбати близько 500 ракетних систем залпового вогню HIMARS
22:42
Як і де можуть вручити повістку: що потрібно знати про мобілізацію
22:41
Українські захисники продовжують стримувати РФ на сході, відбили 12 атак – зведення
Усі новини...