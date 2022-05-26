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В Мариуполе россияне будут "учить" детей все лето, чтобы русифицировать. Украиноязычные книги уничтожат

Елена РощинаЧетверг, 26 мая 2022, 08:49

В оккупированном Мариуполе россияне продлили учебный год до конца лета, чтобы подготовить школы к российской программе.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь: "Оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября. То есть без каникул. Основная цель – деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе.

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Детям все лето будут преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском.

Оккупанты планируют открыть 9 школ. Однако сейчас удалось найти всего 53 учителя. По 6 учителей в школу – яркая иллюстрация российского образования в Мариуполе при оккупации".

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Детали: Накануне Андрющенко сообщил, что оккупанты начали инвентаризацию библиотечных, школьных и других книжных фондов – и отнесли к "экстремистской" литературе все учебники по истории Украины и литературе.

Инвентаризацию проводят работники библиотеки им. Крупской в ​​Донецке.

Уже завершена оценка библиотек и школьной литературы в Мангуше и Никольском.

"Все книги, которые имеют "экстремистское содержание", изъяты", – написал Андрющенко.

Прямая речь: "К экстремистской относятся, в частности, все учебники истории Украины. Потому что освободительное движение и Московия. Об УПА и Степане Андреевиче (Бандере – ред.) вообще умолчим. То же с учебниками по литературе. Ибо Стус – снова экстремист.

В итоге все украиноязычные книги изъяты для уничтожения. Мариуполь – следующий. Все книги будут уничтожены. Разницы между денаZификацией и нацизмом уже нет".

Напомним: Мариуполь был заблокирован российской армией 1 марта, захватчики постепенно захватывали город. К концу апреля российские войска заблокировали последних защитников Мариуполя на заводе "Азовсталь", а 20 мая заявили о выходе всех украинских бойцов из его бункеров. Мариуполь оказался в полной оккупации.

Темы: МариупольоккупацияобразованиеРосcия
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