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Росія провалила операції елітних підрозділів в Україні зі значними втратами - розвідка Британії

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 08:55

Росія не змогла правильно використати свої повітряно-десантні війська в Україні, що призвело до значних втрат у багатьох елітних підрозділах цих сил.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що повітряно-десантні сили Росії (ВДВ) від початку російського вторгнення були серйозно залучені до кількох помітних тактичних провалів. Серед них - спроба наступу на Київ через аеродром Гостомеля у березні, наступ, що застопорився на Ізюмському напрямку з квітня, і недавня невдала і дороговартісна переправа через річку Сіверський Донець.

Російська доктрина передбачає використання ВДВ для виконання деяких із найскладніших операцій. ВДВ чисельністю 45 тисяч осіб складається здебільшого з професійних контрактників. Його члени користуються елітним статусом та отримують додаткову оплату. 

Однак, в Україні Росія використала десантників в місіях, які краще підходили для важкої броньованої піхоти, тому ці підрозділи зазнали важких втрат під час кампанії. 

Неоднозначні результати десантників, ймовірно, відображають стратегічне неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі, йдеться у зведення.

"Неправильне використання ВДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна у збройні сили протягом останніх 15 років призвели до незбалансованості загальних сил. Нездатність передбачити опір українців і подальше самозаспокоєння російських командирів призвели до значних втрат у багатьох елітних підрозділах Росії", - сказано в британському огляді.

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Теми: РосіявійнаДонбас
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