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РФ провалила операции элитных подразделений в Украине – разведка Британии

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 08:55

Россия не смогла правильно использовать свои воздушно-десантные войска в Украине, что привело к значительным потерям во многих элитных подразделениях этих сил.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что воздушно-десантные силы России (ВДВ) с начала российского вторжения были серьезно вовлечены в несколько заметных тактических провалов. Среди них - попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте, застопорившееся на Изюмском направлении наступление с апреля, и недавняя неудачная и дорогостоящая переправа через реку Северский Донец.

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Российская доктрина предусматривает использование ВДВ для выполнения некоторых из наиболее сложных операций. ВДВ численностью 45 тысяч человек состоит в основном из профессиональных контрактников. Его члены пользуются элитным статусом и получают дополнительную плату.

Однако, в Украине Россия использовала десантников в миссиях, которые лучше подходили для тяжелой бронированной пехоты, поэтому эти подразделения понесли тяжелые потери во время кампании.

Неоднозначные результаты десантников, вероятно, отражают стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить преимущество в воздухе, говорится в сводке.

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"Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции Путина в вооруженные силы в течение последних 15 лет привели к несбалансированности общих сил. Неспособность предусмотреть сопротивление украинцев и дальнейшее самоуспокоение российских командиров привели к значительным потерям во многих элитных подразделениях России", - сказано в британском обзоре.

Темы: РосcиявойнаДонбасс
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