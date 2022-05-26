Столтенберг: ніхто не має точних прогнозів, коли скінчиться війна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначає, що війна між РФ та Україною перейшла у "війну на виснаження" і ніхто не може з певністю спрогнозувати, як і коли вона закінчиться.

Про це він сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що після 13 тижнів війни очевидно, що Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки зі своїм початковим задумом кампанії, а Україна довела свою готовність і спроможність чинити опір - завдяки мужності й професіоналізму військових та західній допомозі навчанням і зброєю.

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"Війни є непередбачуваними, і ніхто не може з певністю сказати, коли і як закінчиться ця війна", - зауважив генсек НАТО.

Він повторив свої слова про те, що зараз Альянс вбачає своєю ціллю подальшу підтримку України і водночас запобігання ескалації війни.

"На початку підтримка надходила в основному зброєю радянських часів, але тепер ми надаємо більше натівської зброї, для використання якої потрібно навчатися. Альянс є активним учасником групи підтримки України під лідерством США, яка зустрілася вперше на авіабазі "Рамштайн"... І найперше завдання НАТО - допомогти надавати підтримку - і протягом тривалого часу. Тож я закликаю союзників поповнювати поставки - тому що це все більше стає війною на виснаження", - зазначив Столтенберг.

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Він повторив свої аргументи про запобігання ескалації, зазначивши, що якби війна переросла у пряму повномасштабну війну між НАТО і Росією, це завдасть ще більше лиха, ніж війна вже завдала в Україні. "Нам потрібно поводитися так, щоб не доводити до ескалації. І ми це робимо, зокрема - наголошуючи, що ми надаємо підтримку Україні, але НАТО не є воюючою стороною. Ми підтримуємо Україну у реалізації її право на самозахист, передбачене Хартією ООН", - зазначив Єнс Столтенберг.

Другий момент запобігання ескалації, додав він - нарощування військової потуги на східному флангу Альянсу, щоби у Кремлі не зробили хибної оцінки щодо готовності НАТО захищати усіх союзників. За словами Столтенберга, зараз це 40 тисяч військових під прямим командуванням НАТО, підсилені значними морськими і повітряними силами, а загальна кількість американських військових у Європі після 24 лютого зросла на 30 тисяч осіб - до 100 тисяч, з яких більшість дислокуються у східних країнах-членах.