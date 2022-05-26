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Столтенберг: никто не имеет точных прогнозов, когда закончится война

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 09:28

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что война между РФ и Украиной перешла в "войну на истощение" и никто не может с уверенностью спрогнозировать, как и когда она закончится.

Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что после 13 недель войны очевидно, что Россия допустила серьезные стратегические просчеты со своим первоначальным замыслом кампании, а Украина доказала свою готовность и способность сопротивляться благодаря мужеству и профессионализму военных и западной помощи обучением и оружием.

"Войны непредсказуемы, и никто не может с уверенностью сказать, когда и как закончится эта война", - отметил генсек НАТО.

Он повторил свои слова о том, что сейчас Альянс видит своей целью дальнейшую поддержку Украины и одновременно предотвращение эскалации войны.

"В начале поддержка поступала в основном оружием советских времен, но теперь мы предоставляем больше натовского оружия, для использования которого нужно учиться. Альянс является активным участником группы поддержки Украины под лидерством США, впервые встретившейся на авиабазе "Рамштайн"... И самая первая задача НАТО – помочь оказывать поддержку – и в течение длительного времени, поэтому я призываю союзников пополнять поставки – потому что это все больше становится войной на истощение", – отметил Столтенберг.

Он повторил свои аргументы о предотвращении эскалации, отметив, что если бы война переросла в прямую полномасштабную войну между НАТО и Россией, это принесет еще больше беды, чем война уже нанесла в Украине. "Нам нужно вести себя так, чтобы не доводить до эскалации. И мы это делаем, в частности - подчеркивая, что мы оказываем поддержку Украине, но НАТО не является воюющей стороной. Мы поддерживаем Украину в реализации её права на самозащиту, предусмотренного Хартией ООН", - отметил Йенс Столтенберг.

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Второй момент предотвращения эскалации, добавил он - наращивание военной мощи на восточном фланге Альянса, чтобы в Кремле не сделали ошибочной оценки по поводу готовности НАТО защищать всех союзников. По словам Столтенберга, сейчас это 40 тысяч военных под прямым командованием НАТО, усиленных значительными морскими и воздушными силами, а общее количество американских военных в Европе после 24 февраля выросло на 30 тысяч человек - до 100 тысяч, из которых большинство дислоцируются в восточных странах-членах. 

Темы: НАТОвойнаУкраинаРосcия
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