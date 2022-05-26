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Донбас: окупанти обстріляли 41 населений пункт, 6 загиблих, багато поранених

Ірина БалачукЧетвер, 26 травня 2022, 09:43
ФОТО З FACEBOOK УГРУПОВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ 

Щонайменше 6 людей загинули і 12 отримали поранення у результаті російських обстрілів населених пунктів у Донецькій та Луганській областях 25 травня.

Джерело: Угруповання Об'єднаних сил у Facebook

 Дослівно Угруповання Об'єднаних сил: "Протягом доби 25 травня російські війська обстріляли 41 населений пункт у Донецькій і Луганській областях. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 6 людей, 12 поранено". 

 
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил 

Деталі: Окупанти зруйнували і пошкодили 52 багатоповерхові і приватні житлові будинки та інші цивільні об’єкти: загальноосвітню школу, будинок культури оздоровчого закладу, будівлю бази відпочинку, залізничне полотно та будівлі "Укрзалізниці" (м. Покровськ, з якого відбувається евакуація), господарські споруди, гаражі, автомобілі. 

 
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил 

За добу підрозділи ДСНС ліквідували 8 пожеж, а піротехніки виявили та знешкодили 33 вибухонебезпечні предмети.

Також за добу 25 травня з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали близько 760 людей.

Теми: Донбасвійнажертви
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