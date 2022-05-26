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Донбасс: оккупанты обстреляли 41 населенный пункт, 6 погибших, много раненых

Ирина БалачукЧетверг, 26 мая 2022, 09:43
ФОТО С FACEBOOK ГРУППИРОВКИ ОБЪЕДИНЕНИХ СИЛ

По меньшей мере 6 человек погибли и 12 получили ранения в результате российских обстрелов населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях 25 мая.

Источник: Группировка Объединенных сил в Facebook

Дословно Группировка Объединенных сил: "В течение суток 25 мая российские войска обстреляли 41 населенный пункт в Донецкой и Луганской областях. В результате вражеских обстрелов погибли 6 человек, 12 ранены". 

 

ФОТО С FACEBOOK ГРУППИРОВКИ ОБЪЕДИНЕНИХ СИЛ

Детали: Оккупанты разрушили и повредили 52 многоэтажных и частных жилых дома и другие гражданские объекты: общеобразовательную школу, дом культуры оздоровительного учреждения, здание базы отдыха, железнодорожное полотно и здания "Укрзализныци" (г. Покровск, из которого эвакуируют людей), хозяйственные постройки, гаражи, автомобили. 

 

ФОТО С FACEBOOK ГРУППИРОВКИ ОБЪЕДИНЕНИХ СИЛ

За сутки подразделения ГСЧС ликвидировали 8 пожаров, а пиротехники обнаружили и обезвредили 33 взрывоопасных предмета.

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Также в сутки 25 мая из районов ведения боевых действий спасатели эвакуировали около 760 человек.

Темы: Донбассвойнажертвы
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