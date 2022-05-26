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Саміт ЄС пообіцяє озброювати Україну і утримається від заклику припинити вогонь - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 09:54

У проєкті рішення саміту лідерів Європейського Союзу, який розпочнеться 30 травня, міститься обіцянка продовжувати озброювати та фінансувати Україну на тлі російських "звірств, страждань і руйнувань".

Із проєктом документа ознайомилось видання EUobserver, пише "Європейська правда".

"Європейський Союз непохитно прагне допомогти Україні реалізувати її невід’ємне право на самооборону від російської агресії", - йдеться в запропонованому документі, який ще доопрацьовують посли ЄС.

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Лідери ЄС також привітають будь-які нові законні "заходи з конфіскації" російського майна в ЄС та вивчення "варіантів, спрямованих на використання заморожених російських активів для підтримки відновлення України".

Вони розкритикують використання президентом Росії Владіміром Путіним продовольства з метою домогтися послаблення санкцій ЄС в обмін на те, що він дозволить Україні постачати зерно на світові ринки через її порти.

"Європейська Рада рішуче засуджує знищення та незаконне привласнення Росією сільськогосподарського виробництва в Україні і закликає до створення нових сухопутних шляхів, зокрема до Балтійського, Чорного та Адріатичного морів", - йдеться у проєкті рішення.

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Видання зазначає, що проєкт декларації саміту є більш жорстким у своїй риториці, ніж бажали деякі країни-члени.

Зокрема, Італія, Угорщина та Кіпр також наполягали на заяві ЄС із закликом до негайного припинення вогню. Але останні проєкти рішення не містять згадки про це на тлі опору Польщі та країн Балтії щодо будь-яких поступок Москві.

Натомість у проєкті робиться сильний акцент на злочинності дій Росії. "Росія, Білорусь і всі винні будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права", - сказано в документі.

З іншого боку, у проєкті нічого не сказано про затягування ЄС з ухваленням шостого санкційного пакету, який блокує Угорщина через питання нафти. 

Натомість лідери ЄС планують зайняти ще жорсткішу позицію щодо обходу санкцій і заявлять про "якнайшвидше скасування залежності Європейського Союзу від російського імпорту газу, нафти та вугілля".

Вони також заявлять про підвищення "готовності до можливих серйозних перебоїв у постачанні та стійкості газового ринку ЄС" шляхом прискореного "заповнення сховищ до наступної зими".

Декларація також не дає Україні нічого зрозуміти щодо її офіційного визнання країною-кандидатом в ЄС. Лідери просто "візьмуть до відома" її заявку на членство і зазначать, що "повернуться до цього питання на червневій зустрічі".

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що імовірність того, що Україна найближчим часом стане кандидатом у члени Європейського Союзу, невелика.

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Теми: ЄСсанкціїзброя
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