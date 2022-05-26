Саммит ЕС пообещает вооружать Украину и воздержится от призыва прекратить огонь - СМИ

В проекте решения саммита лидеров Европейского Союза, который начнется 30 мая, содержится обещание продолжать вооружать и финансировать Украину на фоне российских "зверств, страданий и разрушений".

С проектом документа ознакомилось издание EUobserver, пишет "Европейская правда".

"Европейский Союз твердо стремится помочь Украине реализовать ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии", - говорится в предложенном документе, который еще дорабатывают послы ЕС.

Лидеры ЕС также приветствуют любые новые законные "меры по конфискации" российского имущества в ЕС и изучение "вариантов, направленных на использование замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины".

Они подвергнут критике использование президентом России Владимиром Путиным продовольствия с целью добиться ослабления санкций ЕС в обмен на то, что он позволит Украине поставлять зерно на мировые рынки через ее порты.

"Европейский совет решительно осуждает уничтожение и незаконное присвоение Россией сельскохозяйственного производства в Украине и призывает к созданию новых сухопутных путей, в частности, к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям", - говорится в проекте решения.

Издание отмечает, что проект декларации саммита - более жесткий в своей риторике, чем хотели некоторые страны-члены.

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В частности, Италия, Венгрия и Кипр также настаивали на заявлении ЕС с призывом к немедленному прекращению огня. Но последние проекты решения не содержат упоминания об этом на фоне сопротивления Польши и стран Балтии по поводу каких-либо уступок Москве.

В проекте делается сильный акцент на преступности действий России. "Россия, Беларусь и все виновные будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом", - говорится в документе.

С другой стороны, в проекте ничего не сказано о затягивании ЕС с принятием шестого санкционного пакета, блокированного Венгрией из-за вопросов нефти.

В то же время лидеры ЕС планируют занять еще более жесткую позицию по обходу санкций и заявят о "скорейшей отмене зависимости Европейского Союза от российского импорта газа, нефти и угля".

Они также заявят о повышении "готовности к возможным серьезным перебоям в поставках и устойчивости газового рынка ЕС" путем ускоренного "заполнения хранилищ к следующей зиме".

Декларация также не дает Украине ничего понять по поводу ее официального признания страной-кандидатом в ЕС. Лидеры просто "примут к сведению" ее заявку на членство и отметят, что "вернутся к этому вопросу на июньской встрече".

Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что вероятность того, что Украина в ближайшее время станет кандидатом в члены Европейского Союза, невелика.

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