Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Саммит ЕС пообещает вооружать Украину и воздержится от призыва прекратить огонь - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 09:54

В проекте решения саммита лидеров Европейского Союза, который начнется 30 мая, содержится обещание продолжать вооружать и финансировать Украину на фоне российских "зверств, страданий и разрушений".

С проектом документа ознакомилось издание EUobserver, пишет "Европейская правда".

"Европейский Союз твердо стремится помочь Украине реализовать ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии", - говорится в предложенном документе, который еще дорабатывают послы ЕС.

Лидеры ЕС также приветствуют любые новые законные "меры по конфискации" российского имущества в ЕС и изучение "вариантов, направленных на использование замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины".

Они подвергнут критике использование президентом России Владимиром Путиным продовольствия с целью добиться ослабления санкций ЕС в обмен на то, что он позволит Украине поставлять зерно на мировые рынки через ее порты.

"Европейский совет решительно осуждает уничтожение и незаконное присвоение Россией сельскохозяйственного производства в Украине и призывает к созданию новых сухопутных путей, в частности, к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям", - говорится в проекте решения.

Издание отмечает, что проект декларации саммита - более жесткий в своей риторике, чем хотели некоторые страны-члены.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, Италия, Венгрия и Кипр также настаивали на заявлении ЕС с призывом к немедленному прекращению огня. Но последние проекты решения не содержат упоминания об этом на фоне сопротивления Польши и стран Балтии по поводу каких-либо уступок Москве.

В проекте делается сильный акцент на преступности действий России. "Россия, Беларусь и все виновные будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом", - говорится в документе.

С другой стороны, в проекте ничего не сказано о затягивании ЕС с принятием шестого санкционного пакета, блокированного Венгрией из-за вопросов нефти.

В то же время лидеры ЕС планируют занять еще более жесткую позицию по обходу санкций и заявят о "скорейшей отмене зависимости Европейского Союза от российского импорта газа, нефти и угля".

Они также заявят о повышении "готовности к возможным серьезным перебоям в поставках и устойчивости газового рынка ЕС" путем ускоренного "заполнения хранилищ к следующей зиме".

Декларация также не дает Украине ничего понять по поводу ее официального признания страной-кандидатом в ЕС. Лидеры просто "примут к сведению" ее заявку на членство и отметят, что "вернутся к этому вопросу на июньской встрече".

Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что вероятность того, что Украина в ближайшее время станет кандидатом в члены Европейского Союза, невелика.

Читайте также: Почему ЕС должен признать Украину страной-кандидатом прямо сейчас

Темы: ЕСсанкцииоружие
Главное сегодня

США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ - Reuters

Украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету над Буковиной

Лавров говорит, что Запад намеренно удерживает Зеленского от перемирия с Россией

Россияне атакуют Северодонецк, идут тяжелые бои

фото, видеоНа левом берегу Киева горели 7 автомобилей: дым видели с противоположного берега

Данилов о Медведчуке, Порошенко и "трубе": ничего нового не услышал

Все новости...
ЕС
ЕС, США и Британия создали группу для координации усилий по расследованию военных преступлений РФ
В ЕС еще надеются на санкции в отношении российской нефти, несмотря на сопротивление Венгрии
Стоимость замороженных ЕС активов российских олигархов уже около 10 млрд евро – немецкие СМИ
Последние новости
00:57
"Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией" – президент об условиях прекращения войны
00:22
Зеленский об обстреле Харькова: Давление на Россию – вопрос сохранения жизней
00:10
Наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным – Зеленский
23:47
США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ - Reuters
23:43
ЕС замораживает средства России, новые услуги в "Дії": экономические итоги дня
23:27
Украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету над Буковиной
23:20
Воздушные силы уничтожили ракету класса Х-59, ВСУ приземлили БПЛА и вертолет
23:18
Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях для импорта газа
23:09
Люди с разрушенными домами в Харькове говорят, что их выселяют из метро
22:57
Ритейлеры договорились о поставках соли из-за рубежа
Все новости...