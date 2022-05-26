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США закликають не відключати Росію від інтернету

Роман ПетренкоЧетвер, 26 травня 2022, 10:02
США закликають не відключати Росію від інтернету
фото unsplash

США вважають, що Росія повинна мати доступ до Інтернету, щоб жителі країни могли отримувати правдиву інформацію.

Джерело: представник Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу, якого цитує Then24

Пряма мова Прайса: "Ми закликали посередників з усього світу не відключати Росію від інтернету, щоб інформація продовжувала надходити в країну, а інтернет залишався вільним та відкритим усередині самої Росії".

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Передісторія: Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицкі заявила, що платформа продовжує працювати в РФ, щоб був доступ до об'єктивної інформації про події в Україні.

Теми: інтернетРосіяпропагандавійна
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