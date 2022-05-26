США призывают не отключать Россию от интернета

США считают, что Россия должна иметь доступ к интернету, чтобы жители страны могли получать правдивую информацию.

Источник: представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга, которого цитирует Then24

Прямая речь Прайса: "Мы призвали посредников со всего мира не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России".

Предыстория: Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что платформа продолжает работать в РФ, чтобы был доступ к объективной информации о событиях в Украине.