Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США призывают не отключать Россию от интернета

Роман ПетренкоЧетверг, 26 мая 2022, 10:02
США призывают не отключать Россию от интернета
фото unsplash

США считают, что Россия должна иметь доступ к интернету, чтобы жители страны могли получать правдивую информацию.

Источник: представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга, которого цитирует Then24

Прямая речь Прайса: "Мы призвали посредников со всего мира не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России".

Реклама:

Предыстория: Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что платформа продолжает работать в РФ, чтобы был доступ к объективной информации о событиях в Украине.

Темы: интернетРосcияпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
интернет
Годовая выручка компании-создателя ChatGPT приблизилась к 1 миллиарду долларов
Россияне требуют у людей в оккупации скачивать шпионское приложение - ЦНС
Спецслужбы Латвии обнаружили призывы присоединиться к "ЧВК Вагнер"
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: