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США призывают не отключать Россию от интернета

Роман ПетренкоЧетверг, 26 мая 2022, 10:02
фото unsplash

США считают, что Россия должна иметь доступ к интернету, чтобы жители страны могли получать правдивую информацию.

Источник: представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга, которого цитирует Then24

Прямая речь Прайса: "Мы призвали посредников со всего мира не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России".

Предыстория: Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что платформа продолжает работать в РФ, чтобы был доступ к объективной информации о событиях в Украине.

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Темы: интернетРосcияпропагандавойна
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