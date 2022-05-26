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Росія у війні з Україною вже втратила 29 600 військових, 1 315 танків та 502 безпілотники

Ірина БалачукЧетвер, 26 травня 2022, 10:16
Росія у війні з Україною вже втратила 29 600 військових, 1 315 танків та 502 безпілотники
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За 92 дні загарбницької війни в Україні Росія вже втратила 29 600 своїх військових, 1 315 танків, 3 235 бойових броньованих машин та 617 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 29 600 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 315 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 235 (+22) од,
  • артилерійських систем – 617 (+11) од,
  • РСЗВ – 201 (+0) од,
  • засобів ППО – 93 (+0) од,
  • літаків – 206 (+0) од,
  • гелікоптерів – 170 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) од,
  • крилатих ракет – 114 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 225 (+8) од,
  • спеціальної техніки – 47 (+3).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.

Теми: Росіявійна
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