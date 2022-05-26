Росія у війні з Україною вже втратила 29 600 військових, 1 315 танків та 502 безпілотники
Четвер, 26 травня 2022, 10:16
За 92 дні загарбницької війни в Україні Росія вже втратила 29 600 своїх військових, 1 315 танків, 3 235 бойових броньованих машин та 617 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 29 600 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 315 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 235 (+22) од,
- артилерійських систем – 617 (+11) од,
- РСЗВ – 201 (+0) од,
- засобів ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) од,
- крилатих ракет – 114 (+2) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 225 (+8) од,
- спеціальної техніки – 47 (+3).
Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.