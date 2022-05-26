Россия в войне с Украиной уже потеряла 29 600 военных, 1 315 танков и 502 беспилотника
Четверг, 26 мая 2022, 10:16
За 92 дня захватнической войны в Украине Россия уже потеряла 29 600 своих военных, 1 315 танков, 3 235 боевых бронированных машин и 617 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 315 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 235 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 617 (+11) ед,
- РСЗО – 201 (+0) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 206 (+0) ед,
- вертолетов – 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11) ед,
- крылатых ракет – 114 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 225 (+8) ед,
- специальной техники – 47 (+3).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Авдеевском направлении.
ВИДЕО ДНЯ