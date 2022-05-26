Россия в войне с Украиной уже потеряла 29 600 военных, 1 315 танков и 502 беспилотника

За 92 дня захватнической войны в Украине Россия уже потеряла 29 600 своих военных, 1 315 танков, 3 235 боевых бронированных машин и 617 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 315 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 235 (+22) ед,

артиллерийских систем – 617 (+11) ед,

РСЗО – 201 (+0) ед,

средств ПВО – 93 (+0) ед,

самолетов – 206 (+0) ед,

вертолетов – 170 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11) ед,

крылатых ракет – 114 (+2) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 225 (+8) ед,

специальной техники – 47 (+3).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Авдеевском направлении.