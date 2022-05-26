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Глава МЗС Британії: Росію неможливо умиротворити

Четвер, 26 травня 2022, 10:21

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у своєму виступі в четвер в Боснії планує закликати союзників залишатися рішучими у підтримці України та не умиротворювати Владіміра Путіна. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Під час візиту до Боснії та Герцеговини Трасс наполягатиме на тому, що "ми всі маємо засвоїти урок історії" та протистояти Путіну.

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"Російську агресію не можна умиротворити. її треба зустріти із силою. Ми не повинні допустити розвитку затяжного та все більш болючого конфлікту в Україні", - заявить Трасс у своєму виступі перед збройними силами Боснії та Герцеговини.

Вона зазначить, що треба бути непохитними у забезпеченні перемоги України за допомогою військової допомоги та санкцій. 

Президент Володимир Зеленський закликав надати більше зброї із Заходу, щоб запобігти наступу Росії на Донбасі.

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Він також відповів колишньому держсекретарю США Генрі Кіссінджеру на пропозицію погодитися із втратою частини територій взамін на припинення війни, зазначивши, що зараз не 1938 рік.

Зеленський також згадав редакційну статтю  New York Times, де Україні радили піти на важкі компроміси.

"Можливо, у New York Times у 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж 2022 рік",- додав український президент.

Нагадаємо у відповідь New York Times "Європейська правда" та  "Українська правда" написали власну редакційну статтю Ілюзія компромісу: чому поступки Путіну стануть поразкою Заходу. Відповідаємо New York Times

Теми: Велика БританіяРосіявійна
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