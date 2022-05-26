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Глава МИД Британии: Россию невозможно умиротворить

Четверг, 26 мая 2022, 10:21

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своем выступлении в четверг в Боснии планирует призвать союзников оставаться решительными в поддержке Украины и не умиротворять Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Во время визита в Боснию и Герцеговину Трасс будет настаивать на том, что "все мы должны усвоить урок истории" и противостоять Путину.

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"Русскую агрессию нельзя умиротворить. ее нужно встретить с силой. Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине", - заявил Трасс в своем выступлении перед вооруженными силами Боснии и Герцеговины.

Она отметила, что нужно быть непоколебимыми в обеспечении победы Украины с помощью военной помощи и санкций.

Президент Владимир Зеленский призвал предоставить больше оружия с Запада, чтобы предотвратить наступление России на Донбассе.

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Он также ответил бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру на предложение согласиться с потерей части территорий взамен на прекращение войны, отметив, что сейчас не 1938 год.

Зеленский также упомянул редакционную статью New York Times, где Украине советовали пойти на тяжелые компромиссы.

"Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все же 2022 год", - добавил украинский президент.

Напомним, в ответ New York Times "Европейская правда" и "Украинская правда" написали собственную редакционную статью Иллюзия компромисса: почему уступки Путину станут поражением Запада. Отвечаем New York Times

Темы: ВеликобританияРосcиявойна
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