92% украинцев относятся к России плохо, но 2% до сих пор относятся хорошо

С начала полномасштабного вторжения России в Украину резко ухудшилось отношение украинцев к стране-агрессору – сейчас 92% опрошенных относятся в РФ плохо и только 2% – хорошо.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-18 мая

Дословно КМИС: "Сейчас только 2% граждан хорошо относятся к России, в то время как 92% – плохо. Впрочем, важно понимать, что 2% – это около 500 000 человек, то есть достаточно существенное количество в абсолютном измерении все равно сохраняет, несмотря на очевидные факты, положительное отношение к агрессору".

Детали: Социологи отмечают, что среди респондентов, которые в начале февраля имели плохое отношение к России, 97% продолжают его иметь, а 3% сейчас выбрали вариант "тяжело сказать".

В то же время кардинально изменились взгляды тех, кто имел хорошее отношение к России, и тех, кто имел неопределенное отношение к ней. В частности, 80% тех, кто раньше хорошо относился к России, теперь плохо относятся к ней.

Меньше, чем каждый десятый сохранил положительное отношение к России, хотя еще 12% решили сейчас ответить "не определились".

Среди тех, кто имел неопределенное отношение к России, 97% сейчас уже плохо к ней относятся.

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По данным социологов, во всех регионах Украины абсолютное большинство жителей плохо относятся к России, в частности, на Юге 90% плохо относятся, на Востоке – 85% (в то время как в начале февраля соответственно 45% и 53% хорошо относились к России).

Относительно больше других продолжают хорошо относиться к России на Востоке – 4%.

Абсолютное большинство граждан – 82% – продолжающих проживать на оккупированной после 24 февраля территории, негативно относятся к России, и только 6% положительно относятся к ней.

Исследование проходило 13-18 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась властями Украины до 24 февраля. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля (Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. В то же время социологи отмечают, что, несмотря на это, полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.