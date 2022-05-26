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Додону обирають запобіжний захід у суді, прокурори просять 30 діб арешту

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 11:48

Суд обирає запобіжний захід тимчасово затриманому експрезиденту Молдови Ігорю Додону; під будівлею зібралися прихильники й опоненти, а ЗМІ скаржаться на проблеми з доступом до зали суду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Прокурори вимагають арешту на 30 діб. Адвокат експрезидента напередодні заявив, що майже впевнений, що Додона заарештують.

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Під будівлею суду у Чеканах (району Кишинева) зібралася група прихильників Додона, і ті, хто, навпаки, вимагає його арешту. Перші скандують "Свободу Додону" та закликають до віставки уряду і президентки Маї Санду. 

Кореспондентка видання повідомляє, що ЗМІ не пропускають далі вестибюлю, пояснюючи це правилами суду, та погрожують "внести до чорного списку і не пускати на засідання". 

Після 11 години у засіданні оголосили перерву через те, що прокурор надав нові докази на підтримку клопотання про арешт. Додон сказав, що "має три заяви для преси" і почав розповідати, що справа сфарбрикована, далі конвой не дав йому говорити. Засідання має невдовзі продовжитися. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 24 травня антикорупційні органи та служба безпеки прийшли з обшуками у домівку експрезидента, почесного керівника Партії соціалістів Ігоря Додона у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду і фінансування політичної партії злочинною організацією. Спершу у ЗМІ були суперечливі повідомлення про арешт Додона на 72 години, та врешті ця інформація підтвердилася і з’явилось відео затримання.

Під час обшуку правоохоронці знайшли значну суму готівки, коштовний посуд і шахи з дорогоцінних матеріалів, а також чеки, що свідчать про дуже багатий спосіб життя родини Додонів. 

Теми: Молдова
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