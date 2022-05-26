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Додону обирають запобіжний захід у суді, прокурори просять 30 діб арешту

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 11:48

Суд обирає запобіжний захід тимчасово затриманому експрезиденту Молдови Ігорю Додону; під будівлею зібралися прихильники й опоненти, а ЗМІ скаржаться на проблеми з доступом до зали суду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Прокурори вимагають арешту на 30 діб. Адвокат експрезидента напередодні заявив, що майже впевнений, що Додона заарештують.

Під будівлею суду у Чеканах (району Кишинева) зібралася група прихильників Додона, і ті, хто, навпаки, вимагає його арешту. Перші скандують "Свободу Додону" та закликають до віставки уряду і президентки Маї Санду. 

Кореспондентка видання повідомляє, що ЗМІ не пропускають далі вестибюлю, пояснюючи це правилами суду, та погрожують "внести до чорного списку і не пускати на засідання". 

Після 11 години у засіданні оголосили перерву через те, що прокурор надав нові докази на підтримку клопотання про арешт. Додон сказав, що "має три заяви для преси" і почав розповідати, що справа сфарбрикована, далі конвой не дав йому говорити. Засідання має невдовзі продовжитися. 

Нагадаємо, 24 травня антикорупційні органи та служба безпеки прийшли з обшуками у домівку експрезидента, почесного керівника Партії соціалістів Ігоря Додона у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду і фінансування політичної партії злочинною організацією. Спершу у ЗМІ були суперечливі повідомлення про арешт Додона на 72 години, та врешті ця інформація підтвердилася і з’явилось відео затримання.

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Під час обшуку правоохоронці знайшли значну суму готівки, коштовний посуд і шахи з дорогоцінних матеріалів, а також чеки, що свідчать про дуже багатий спосіб життя родини Додонів. 

Теми: Молдова
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