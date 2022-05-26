Додону избирают меру пресечения в суде, прокуроры просят 30 суток ареста

Суд избирает меру пресечения временно задержанному экс-президенту Молдовы Игорю Додону; под зданием собрались его сторонники и оппоненты, а СМИ жалуются на проблемы с доступом в зал суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Прокуроры требуют ареста на 30 дней. Адвокат экс-президента заявил, что почти уверен, что Додона арестуют.

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Под зданием суда в Чеканах (района Кишинева) собралась группа поклонников Додона, и те, кто, наоборот, требует его ареста. Первые скандируют "Свободу Додону" и призывают к отставке правительства и президента Майи Санду.

Корреспондентка издания сообщает, что СМИ не пропускают дальше вестибюля, объясняя это правилами суда, и угрожают "внести в черный список и не пускать на заседание".

После 11 часов в заседании объявили перерыв из-за того, что прокурор предоставил новые доказательства в поддержку ходатайства об аресте. Додон сказал, что "имеет три заявления для прессы" и начал рассказывать, что дело сфабриковано, дальше конвой не дал ему говорить. Заседание должно продолжиться.

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Напомним, 24 мая антикоррупционные органы и служба безопасности пришли с обысками в дом экс-президента, почетного руководителя Партии социалистов Игоря Додона по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, предательстве и финансировании политической партии преступной организацией. Сначала в СМИ были противоречивые сообщения об аресте Додона на 72 часа, и наконец эта информация подтвердилась и появилось видео задержания.

Во время обыска правоохранители нашли значительную сумму наличных, ценную посуду и шахматы из драгоценных материалов, а также чеки, свидетельствующие об очень богатом образе жизни семьи Додонов.