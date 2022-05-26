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Экс-нардеп Балицкий помогал оккупантам в Запорожской области – СБУ

Ирина БалачукЧетверг, 26 мая 2022, 11:52
Коллаборант Балицкий. Фото с Facebook

Депутат Запорожского облсовета от "Оппозиционного блока" экс-регионал Евгений Балицкий помогал оккупантам – ему объявили о подозрении.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Подозрение получил "гауляйтер" россиян на временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий.

Он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой для силового захвата власти в регионе. В частности, с помощью захватчиков он заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем "военно-гражданской администрации Запорожской области"".

Детали: В СБУ добавили, что предатель критиковал действующую украинскую власть и готовил торжества ко Дню победы.

Он также издал так называемое распоряжение "О временной организации общественного порядка", которое обязывало жителей сформировать "общественные отряды" для выявления антироссийской деятельности.

Предателю объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Для справки. Евгений Балицкий – бывший нардеп-регионал. В 2020 году он был избран депутатом облсовета от "Оппозиционного блока".

Темы: СБУЗапорожская областьвойнагосизмена
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