Вже понад пів місяця більше людей прибувають в Україну, ніж виїжджають

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон 16 днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, а сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив рекордні 120 тис. осіб.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Держприкордонслужби

Деталі: Зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, констатує Держприкордонслужба.

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Відомо, що 25 травня Україну залишили майже 35 тис. осіб порівняно з більше ніж 32 тис. днем раніше, тоді як кількість тих, хто прибув до країни, зросла до 40 тис. з 37 тис. напередодні.

За даними прикордонної служби Польщі, 25 травня з країни в Україну в'їхали 26,6 тис., тоді як днем раніше – 25,3 тис. У зворотному напрямку потік становив 21,7 тис. порівняно з 21 тис. напередодні.

Загалом із початку війни до Польщі з України в'їхали 3,613 млн осіб, тоді як із Польщі в Україну – 1,584 млн людей.