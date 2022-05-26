Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вже понад пів місяця більше людей прибувають в Україну, ніж виїжджають

Роман ПетренкоЧетвер, 26 травня 2022, 12:12
Вже понад пів місяця більше людей прибувають в Україну, ніж виїжджають
фото: дпсу

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон 16 днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, а сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив рекордні 120 тис. осіб.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Держприкордонслужби

Деталі: Зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, констатує Держприкордонслужба.

Реклама:

Відомо, що 25 травня Україну залишили майже 35 тис. осіб порівняно з більше ніж 32 тис. днем раніше, тоді як кількість тих, хто прибув до країни, зросла до 40 тис. з 37 тис. напередодні.

За даними прикордонної служби Польщі, 25 травня з країни в Україну в'їхали 26,6 тис., тоді як днем раніше – 25,3 тис. У зворотному напрямку потік становив 21,7 тис. порівняно з 21 тис. напередодні.

Загалом із початку війни до Польщі з України в'їхали 3,613 млн осіб, тоді як із Польщі в Україну – 1,584 млн людей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: кордонПрикордонна службаукраїнцівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
кордон
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть за кордон лише з позначкою екологічності
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: