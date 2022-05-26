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Уже более полумесяца больше людей прибывает в Украину, чем уезжает

Роман ПетренкоЧетверг, 26 мая 2022, 12:12
Уже более полумесяца больше людей прибывает в Украину, чем уезжает
фото: гпсу

Поток на въезд в Украину через западную границу 16 дней подряд после 9 мая превышает поток на выезд, а суммарно чистый приток в Украину за эти дни составил рекордные 120 тыс. человек.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госпогранслужбы

Детали: Сохраняется тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину граждан, констатирует Госпогранслужба.

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Известно, что 25 мая Украину покинули почти 35 тыс. человек по сравнению с более чем 32 тыс. днем ​​ранее, тогда как количество прибывших в страну выросло до 40 тыс. с 37 тыс. накануне.

По данным пограничной службы Польши, 25 мая из страны в Украину въехали 26,6 тыс., тогда как днем ​​ранее – 25,3 тыс. В обратном направлении поток составил 21,7 тыс. по сравнению с 21 тыс. накануне.

Всего с начала войны в Польшу из Украины въехали 3,613 млн человек, в то время как из Польши в Украину – 1,584 млн человек.

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Темы: границаПограничная службаукраинцывойна
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