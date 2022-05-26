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Прем’єр-міністр Фінляндії відвідала Ірпінь і Бучу

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 12:23
Прем’єр-міністр Фінляндії відвідала Ірпінь і Бучу
Фото Ірпінської міської ради

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін прибула з візитом до України та відвідала Ірпінь і Бучу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фото відвідин Марін Ірпеня опублікувала у Telegram Ірпінська міська рада. У повідомленні відзначається, що секретарка Ірпінської міської ради Анжела Макеєва показала главі фінського уряду наслідки "русского мира", що залишили після себе окупанти.

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"Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, адже Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, та став щитом Києва. Дякуємо за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, за запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, за військову підтримку та допомогу", - зазначила Макеєва.

Також Санна Марін відвідала звільнену від російських окупантів Бучу.

Про візит Санни Марін до України заздалегідь не повідомлялося.

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Теми: ІрпіньБучаФінляндія
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