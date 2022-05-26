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Премьер-министр Финляндии посетила Ирпень и Бучу

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 12:23
Фото Ирпенского городского совета

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла с визитом в Украину и посетила Ирпень и Бучу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фото посещения Марин Ирпеня разместил в Telegram Ирпенский городской совет. В сообщении отмечается, что секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева показала главе финского правительства оставшиеся после оккупантов последствия "русского мира".

"Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева. Спасибо за непреклонную международную позицию в отношении территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против России, за военную поддержку и помощь", - отметила Макеева.

Также Санна Марин посетила освобожденную от российских оккупантов Бучу.

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Темы: ИрпеньБучаФинляндия
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