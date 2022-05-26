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Канцлер Німеччини: Путін не повинен виграти свою війну

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 13:24

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі охарактеризував агресивну війну Росії в Україні як провал та заявив, що Путін не повинен виграти.

Виступ Шольца цитує видання Stern, повідомляє "Європейська правда".

"Він уже пропустив усі свої стратегічні цілі. Захоплення всієї України Росією сьогодні здається віддаленішим, ніж на початку війни", - сказав Олаф Шольц.

На думку канцлера Німеччини, Путін також недооцінив єдність та силу НАТО, ЄС і G7.

За словами Шольца, ціль сьогодні ясна: "Путін не повинен виграти свою війну. І я переконаний: він її не виграє".

Канцлер закликав дати зрозуміти Путіну, що продиктований ним мир не прийме ні Україна, ні Захід.

Він також наголосив, що через агресивну війну Путіна Німеччина вперше доставляє зброю до зони бойових дій. "Путін піде на серйозні переговори про мир тільки в тому випадку, якщо зрозуміє, що не може зламати оборону України", - сказав Шольц.

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Канцлер попередив про драматичні наслідки, якщо Росії вдасться досягти успіхів у своєму вторгненні.

"Путін хоче повернутися до світового порядку, в якому сильніший диктує, що правильно, в якому свобода, суверенітет і самовизначення належать не всім", - сказав Шольц, додавши, що це - імперіалізм.

"Це намагання відкинути нас назад у часи, коли війна була звичайним політичним інструментом, коли на нашому континенті та у світі не було стабільного мирного порядку", - зазначив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, уряд Шольца зазнає критики у зв’язку зі зволіканням важкого озброєння Україні, вкрай необхідного для відбиття наступу Росії на Донбасі.

Його критикують не тільки в середині країни, але й за кордоном. Зокрема, президент Польщі Анджея Дуда заявив, що Берлін не виконав обіцянку про поставку танків "Леопард" замість існуючих польських танків, які його країна надала Україні. 

Теми: НімеччинаПутін
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